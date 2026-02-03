أبل تستعد لدخول سباق الهواتف القابلة للطي بجهازين جديدين

يُعتقد أن جهاز "iPhone Fold"، المتوقع ظهوره لأول مرة في وقت مبكر من خريف هذا العام، هو أول خطوة جادة لشركة أبل في قطاع الأجهزة القابلة للطي. ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار، لكنه لن يكون الأول، حيث إن المنافسين مثل سامسونج وهونر (Honour) قد أثبتوا وجودهم بالفعل في سوق الهواتف القابلة للطي. وبينما لم يتم تأكيد الاسم الرسمي بعد، تشير تقارير متعددة إلى أن الجهاز سيتميز بتصميم يطوى كالكتاب، مما يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة مثل سلسلة "Samsung Galaxy Z Fold".