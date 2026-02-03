أبل تستعد لدخول سباق الهواتف القابلة للطي بجهازين جديدين

يبدو أن شركة أبل قد تكون مستعدة أخيراً لدخول سباق الهواتف الذكية القابلة للطي، وقد تفعل ذلك بأكثر من جهاز واحد. وفقاً لمارك غورمان من بلومبرغ، لا تستعد أبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي لها فحسب، والذي يشار إليه على نطاق واسع باسم "iPhone Fold"، بل تناقش داخلياً أيضاً نموذجاً ثانياً قابلاً للطي قد يتخذ شكل "iPhone Flip" بتصميم "صدفي"
يُعتقد أن جهاز "iPhone Fold"، المتوقع ظهوره لأول مرة في وقت مبكر من خريف هذا العام، هو أول خطوة جادة لشركة أبل في قطاع الأجهزة القابلة للطي. ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار، لكنه لن يكون الأول، حيث إن المنافسين مثل سامسونج وهونر (Honour) قد أثبتوا وجودهم بالفعل في سوق الهواتف القابلة للطي. وبينما لم يتم تأكيد الاسم الرسمي بعد، تشير تقارير متعددة إلى أن الجهاز سيتميز بتصميم يطوى كالكتاب، مما يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة مثل سلسلة "Samsung Galaxy Z Fold".
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ما ذكره غورمان بأن أبل تدرس أيضاً هاتفاً أصغر قابلاً للطي بتصميم صدفي مشابه في المفهوم لجهاز "Samsung Galaxy Z Flip" أو "Motorola Razr". ويُقال إن جهاز "iPhone Flip" المحتمل هذا سيُطوى ليصبح بشكل مربع مدمج، مما يوفر بديلاً أكثر ملاءمة للجيب مقارنة بالهواتف الكبيرة القابلة للطي.
لم يتم مشاركة تفاصيل محددة حول مواصفات "iPhone Flip" أو حجم الشاشة أو الجدول الزمني للإطلاق. وبدلاً من ذلك، فإن النقطة الجوهرية هي استراتيجية أبل الأوسع نطاقاً.
ولكن، بصفتي شخصًا ليس من محبي الأجهزة القابلة للطي، فإنني مهتم أكثر بكيفية عمل آبل على جهاز قابل للطي.
إذا نجحت هذه المخاطرة، يمكن لآبل في النهاية بناء نظام بيئي كامل للأجهزة القابلة للطي، والذي قد يشمل أجهزة قابلة للطي أكبر حجمًا على شكل كتاب تتجاوز حجم آيفون فولد الأول. سيعكس هذا استراتيجية آبل الحالية عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك، مما يوفر أحجامًا وتنسيقات متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.
تذكر في الوقت الحالي، لا شيء من هذا رسمي. لم تطلق آبل بعد أول جهاز قابل للطي لها، ويظل آيفون فليب مجرد مفهوم بدلاً من منتج مؤكد.