"آيفون 18 برو" يتخلى عن "هدوء التيتانيوم" لصالح الأحمر الجريء

يبدو أن استراتيجية شركة أبل فيما يخص ألوان هواتف آيفون قد تشهد تحولاً كبيراً. فوفقاً لتقرير جديد من وكالة "بلومبرغ"، قد يأتي هاتفا "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" القادمان بألوان أكثر جرأة من المعتاد، بما في ذلك لون أحمر داكن لافت للأنظار.

تاريخياً، خصصت أبل الألوان الزاهية لموديلات آيفون العادية، بينما كانت فئات "برو" تميل إلى اللمسات الهادئة مثل الجرافيت، والفضي، ونغمات التيتانيوم. ومع ذلك، يُقال إن الشعبية الكبيرة التي حققها لون "البرتقالي الكوني" (Cosmic Orange) في هاتف "آيفون 17 برو ماكس" — خاصة في الصين — بدأت تؤثر على توجهات أبل.

وتزعم "بلومبرغ" أن أبل تختبر حالياً لمسة نهائية باللون الأحمر الداكن لسلسلة "آيفون 18 برو"، كما يُعتقد أن الشركة ستحتفظ باللون البرتقالي الشهير الذي قدمته سابقاً.

وكانت هناك مقترحات بشأن خيارات اللون الأرجواني أو البني قيد التطوير، لكن التقرير يشير إلى أن هذه قد تكون في الواقع تدرجات من اللون الأحمر الذي يتم تقييمه داخلياً حالياً.