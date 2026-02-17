"آيفون 17e" في الإمارات.. مواصفات محسنة..سعر ثابت وموعد الإطلاق يقترب

من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر الجيل القادم من هواتف آيفون منخفضة التكلفة — iPhone 17e — لأول مرة في 4 مارس، مع تزايد التكهنات قبيل فعالية "التجربة الخاصة" المرتقبة من آبل. وبينما لم تؤكد آبل رسمياً تشكيلة المنتجات، إلا أن التسريبات والتوقيت يشيران بقوة إلى أن الإعلان عن iPhone 17e بات وشيكاً.
إليك نظرة مفصلة على السعر المتوقع لهاتف iPhone 17e في الإمارات، والتصميم، وترقيات الكاميرا، وتحسينات الأداء، والمزيد.
أكدت شركة آبل إقامة "تجربة خاصة" في 4 مارس، وبالنظر إلى الشائعات السابقة التي أشارت إلى نافذة إطلاق في أوائل عام 2026، فإن التوقيت يتماشى تماماً مع التوقعات الخاصة بـ iPhone 17e. وللمقارنة، تم إطلاق iPhone 16e في 28 فبراير 2025. وإذا اتبعت آبل دورة إصدار مماثلة، فقد يصل iPhone 17e في غضون أيام من الإعلان عن الحدث.
السعر المتوقع في الإمارات تم طرح iPhone 16e في الإمارات بسعر 2,599 درهماً — وهو سعر فاجأ العديد من المستهلكين نظراً لتصنيفه كعلامة تجارية "اقتصادية". ولسوء الحظ، تشير التقارير إلى أن آبل قد تحتفظ بنفس السعر المبدئي البالغ 2,599 درهماً لهاتف iPhone 17e في الإمارات. وإذا صحت هذه التوقعات، فسيستمر طراز 17e في احتلال فئة الهواتف "المتوسطة الممتازة" بدلاً من الفئة الاقتصادية الحقيقية.
من حيث التصميم، يُشاع أن iPhone 17e سيشبه سلفه إلى حد كبير؛ شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ومعدل تحديث 60 هرتز، وكاميرا خلفية واحدة مدمجة في اللوحة الخلفية. وتشير التقارير إلى أن آبل قد لا تقدم ترقيات جمالية كبيرة هذا العام، حيث من المتوقع أن يتشارك كل من iPhone 16e وiPhone 17e مظهراً متطابقاً تقريباً.
نتوء الشاشة (Notch) أم الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island)؟ أشارت الشائعات المبكرة إلى أن iPhone 17e قد يتبنى تصميم "الجزيرة التفاعلية" من آبل، ومع ذلك، تشير أحدث التسريبات إلى أن الشركة قد تلتزم بـ "النتوء" التقليدي، مما يجعل 17e متميزاً بصرياً عن طرازات iPhone 17 الأعلى سعراً.
تبدو ترقيات الكاميرا غير مرجحة هذا العام؛ إذ من المتوقع أن يتميز iPhone 17e بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري بمعدل 2x (عبر قص البكسلات) وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجابكسل. وتتطابق هذه المواصفات مع إعداد كاميرا iPhone 16e تماماً. وكانت بعض التسريبات قد اقترحت أن آبل قد تقدم كاميرا سيلفي مطورة بدقة 18 ميجابكسل تدعم خاصية Center Stage — مشابهة لطرازات iPhone 17 الأخرى وiPhone Air — لكن الشائعات الحالية تشير إلى أن هذه الميزة قد لا تصل حتى جيل مستقبلي. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المستخدمين، يجب أن يستمر المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل في تقديم تصوير فوتوغرافي قوي في ضوء النهار وأداء تحسين للتقريب الرقمي.
من المتوقع أن تكون أكبر التحسينات "تحت الغطاء":
شريحة A19: من المرجح أن يتم تزويد iPhone 17e بشريحة A19 القادمة من آبل، وهي ترقية عن شريحة A18 الموجودة في iPhone 16e. وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم توقع أداء يومي قوي وتحسين في قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي.
ترقية مودم C1X: تغيير داخلي كبير آخر قد يكون الانتقال من مودم C1 من آبل — الذي تم تقديمه في iPhone 16e — إلى مودم C1X الأحدث، والذي شوهد بالفعل في iPhone Air. تحدثت آبل عن كفاءة استهلاك الطاقة في تقنية المودم الخاصة بها مقارنة بالبدائل الأخرى، وإذا تم تضمين C1X، فقد يلاحظ المستخدمون تحسناً في كفاءة البطارية وأداء الاتصال.
لا توجد حالياً شائعات قوية تشير إلى زيادة في سعة البطارية أو سرعات شحن سلكي أسرع. ومع ذلك، فإن إحدى الترقيات المحتملة المثيرة هي إضافة دعم شحن MagSafe. قدم iPhone 16e الشحن اللاسلكي القياسي فقط، وإذا حصل iPhone 17e على توافق MagSafe، فسيفتح ذلك الباب أمام النظام البيئي الواسع من الملحقات المغناطيسية من آبل، بما في ذلك المحافظ، والمنصات، وأجهزة الشحن، وبنوك الطاقة التي تم تطويرها على مدار الأجيال الخمسة الماضية من آيفون.
إذا ثبتت صحة الشائعات، فمن المرجح أن يركز iPhone 17e على التحسينات الداخلية بدلاً من التغييرات الجذرية في التصميم أو الكاميرا. ومع سعر يبدأ من 2,599 درهماً في الإمارات، يبدو iPhone 17e كبوابة دخول متاحة إلى نظام آبل البيئي، رغم أنه لن يغيب عن المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة. لكنه لا يعتبر ترقية جوهرية إذا كنت تملك بالفعل هاتف 16e. تتوجه الأنظار الآن إلى 4 مارس للحصول على التأكيد الرسمي.