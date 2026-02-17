"آيفون 17e" في الإمارات.. مواصفات محسنة..سعر ثابت وموعد الإطلاق يقترب

من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر الجيل القادم من هواتف آيفون منخفضة التكلفة — iPhone 17e — لأول مرة في 4 مارس، مع تزايد التكهنات قبيل فعالية "التجربة الخاصة" المرتقبة من آبل. وبينما لم تؤكد آبل رسمياً تشكيلة المنتجات، إلا أن التسريبات والتوقيت يشيران بقوة إلى أن الإعلان عن iPhone 17e بات وشيكاً.

إليك نظرة مفصلة على السعر المتوقع لهاتف iPhone 17e في الإمارات، والتصميم، وترقيات الكاميرا، وتحسينات الأداء، والمزيد.

تاريخ إطلاق iPhone 17e وسعره في الإمارات

أكدت شركة آبل إقامة "تجربة خاصة" في 4 مارس، وبالنظر إلى الشائعات السابقة التي أشارت إلى نافذة إطلاق في أوائل عام 2026، فإن التوقيت يتماشى تماماً مع التوقعات الخاصة بـ iPhone 17e. وللمقارنة، تم إطلاق iPhone 16e في 28 فبراير 2025. وإذا اتبعت آبل دورة إصدار مماثلة، فقد يصل iPhone 17e في غضون أيام من الإعلان عن الحدث.