آيفون 17 يعيد لآبل بريقها العالمي

بالتعمق أكثر، تزداد القصة إثارة للإعجاب. ففي الصين، باعت آبل ضعف عدد وحدات آيفون 17 تقريبًا مقارنةً بآيفون 16 خلال أسبوع الإطلاق. وهذا مؤشر واضح على توجه المشترين نحو الطراز الأساسي، الذي يُعتبر الآن خيارًا أذكى وأكثر توازناً من إصدار العام الماضي. تُظهر البيانات المجمعة من الولايات المتحدة والصين أنه بينما شكّل آيفون 16 الأساسي 19% من إجمالي مبيعات السلسلة، قفزت حصة آيفون 17 إلى 22%، مما يشير إلى تجدد الإقبال على آيفون "العادي".