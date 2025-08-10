"آيفون 17 برو" الجديد ..سعر أعلى متوقع

تثير تشكيلة "آيفون 17" القادمة من شركة آبل ضجة بالفعل بين محبي التكنولوجيا والمراقبين في الصناعة، وقد كشف مُسرِّب موثوق به للتو عن بعض التفاصيل الرئيسية حول سعة التخزين والأسعار التي تلمح إلى استراتيجية آبل المتطورة.

وفقًا للمُسرِّب "سيتسونا ديجيتال" (Setsuna Digital)، المعروف بتسريباته الدقيقة عن آبل، سيبدأ "آيفون 17 برو" أخيرًا بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، أي ضعف السعة الأساسية لطراز "آيفون 16 برو" الحالي البالغة 128 جيجابايت.1 (للتوضيح، يبدأ طراز "آيفون 16 برو ماكس" الأكبر بالفعل بسعة 256 جيجابايت). وقد أشار سيتسونا إلى أن "طراز برو في عام 2025 سيبدأ أخيرًا بسعة 256 جيجابايت. هذا ليس بالأمر السهل حقًا على آبل".

هل يرتفع سعر "آيفون 17 برو"؟

في حين أن هذا يبدو خبرًا جيدًا للمستخدمين الذين يرغبون في سعة تخزين أكبر، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا: من المتوقع أن يرتفع السعر المبدئي بمقدار 50 دولارًا، وبالتالي في العملة الإماراتية. وهذا يعني أن سعر "آيفون 17 برو" الأساسي قد يصل إلى حوالي 1,049 دولارًا، أو ربما 1,149 دولارًا إذا تم احتساب الـ100 دولار الإضافية التي تفرضها آبل حاليًا على طرازات 256 جيجابايت.2

يأتي هذا بعد اتجاه رأيناه مؤخرًا في نهج آبل لتحديد الأسعار. على سبيل المثال، بدأ "آيفون 15 برو ماكس" أيضًا بسعة تخزين 256 جيجابايت، مما ألغى خيار الفئة المبدئية بسعة 128 جيجابايت.

أما بالنسبة للطرازات غير "برو"، فمن المتوقع أن يحافظ "آيفون 17" على نفس سعره المبدئي البالغ 799 دولارًا مثل "آيفون 16". ومع ذلك، يقول محللو التكنولوجيا إن طراز "آيفون 17 إير" (iPhone 17 Air)، الذي يشاع أنه سيحل محل "آيفون 16 بلس" بسعر 899 دولارًا، قد يكلف أكثر، ربما 949 دولارًا أو حتى 999 دولارًا، لسد الفجوة التي خلفتها طرازات "برو" ذات الفئة الأعلى.3

لن يضطر محبو آبل إلى الانتظار طويلاً للحصول على التفاصيل الرسمية، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن عملاقة التكنولوجيا عن تشكيلة "آيفون 17" في أوائل سبتمبر، مع موعد محتمل للحدث في حوالي 9 سبتمبر.