"آيفون فولد".. لغز التأجيل وسر الشحن بعد سلسلة "الـ 18"

من المتوقع أخيرًا أن تدخل آبل سباق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام، مع إطلاق هاتف آيفون فولد الذي طال انتظاره في خريف عام 2026. ولكن بينما قد يتم الكشف عنه جنبًا إلى جنب مع آيفون 18 برو، قد يصل الإصدار الفعلي في وقت لاحق مما كان متوقعًا.
وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، هناك “لا شك” في أن أول آيفون قابل للطي من آبل’s سيتم شحنه بعد نظيراته من طراز برو.
خلال جلسة أسئلة وأجوبة حديثة، أشار جورمان إلى أن الهواتف الذكية القابلة للطي هي من أصعب الأجهزة تصنيعًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقنية العرض المتقدمة الخاصة بها.
“هذه بعض من أكثر تقنيات العرض تعقيدًا في السوق،” أوضح، مضيفًا أن آبل عادةً ما تقوم بتأخير الإطلاق عند تقديم عامل شكل جديد تمامًا.
عندما تم إطلاق آيفون X، تم الكشف عنه جنبًا إلى جنب مع نماذج أخرى ولكنه شُحن لاحقًا، وهو نمط يبدو الآن مرجحًا لآيفون فولد.
تشير التوقعات الحالية إلى أن آبل ستكشف عن آيفون فولد في سبتمبر 2026، خلال حدث إطلاق آيفون التقليدي. ومع ذلك، فإن الجدول الزمني للشحن هو حيث تصبح الأمور أقل يقينًا.
أشارت تقارير المحللين الأخيرة إلى تأخير محتمل يمتد حتى ديسمبر، على الرغم من أن تعليقات جورمان’s تشير إلى أن الفجوة قد لا تكون بهذا الطول.
يمثل آيفون فولد أكبر إعادة تصميم لآيفون من آبل’s منذ سنوات. على عكس الترقيات المتكررة، تقدم الهواتف القابلة للطي تجارب مستخدم جديدة تمامًا، من تعدد المهام على الشاشات الأكبر إلى وظائف الهاتف والكمبيوتر اللوحي الهجينة. وبالتالي، فإن أي تأخير لا يتعلق بالنكسات بقدر ما يتعلق بضمان أن المنتج يلبي معايير آبل’s العالية.