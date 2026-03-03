"آيباد" بقلب M4.. "إعصار" آبل الجديد يغزو الأسواق

قدمت شركة آبل مساء يوم الإثنين رسمياً جهاز iPad Air الجديد المزود بشريحة M4، والذي يقدم قفزة هائلة في الأداء مع المحافظة على نفس سعر البداية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يبدأ سعر الموديل ذو شاشة 11 بوصة من 2,499 درهم إماراتي، بينما يبدأ سعر نسخة الـ 13 بوصة من 3,299 درهم إماراتي. ويقدم iPad Air الجديد أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بسلفه المزود بمعالج M3، وسرعات تصل إلى 2.3 ضعف مقارنة بموديلات M1. تفتح طلبات الحجز المسبق في 4 مارس، على أن يتوفر الجهاز في الأسواق بدءاً من 11 مارس.

شريحة M4 تقدم دفعة هائلة في الأداء

تتميز شريحة M4 بوحدة معالجة مركزية (CPU) ذات 8 أنوية ووحدة معالجة رسومات (GPU) ذات 9 أنوية، مما يفتح آفاقاً لتحرير أسرع، وتعدد مهام أكثر سلاسة، وألعاب بمستوى منصات "الكونسول". ومع وجود الجيل الثاني من تقنية تتبع الأشعة المسرعة بالأجهزة (Hardware-accelerated ray tracing) وتظليل الشبكة (Mesh shading)، تحسن أداء الرسومات بشكل كبير، حيث يوفر رندرة ثلاثية الأبعاد أسرع بأكثر من 4 مرات مقارنة بجهاز iPad Air المزود بشريحة M1.

سيلاحظ المحترفون المبدعون الذين يستخدمون تطبيقات مثل Final Cut Pro و Pixelmator Pro عمليات تصدير أسرع وسير عمل أكثر سلاسة، بينما يستفيد اللاعبون من إضاءة وانعكاسات وظلال أكثر واقعية.

رقاقات N1 و C1X تقدم الجيل التالي من الاتصال

لأول مرة، يتضمن iPad Air رقاقات اتصال من تصميم آبل. تتيح رقاقة N1 اللاسلكية دعم تقنيات Wi-Fi 7 و Bluetooth 6 ودعم بروتوكول Thread لاتصالات أسرع وأكثر موثوقية. أما موديلات البيانات الخلوية، فتتميز بمودم C1X، الذي يقدم سرعات بيانات خلوية أسرع بنسبة تصل إلى 50% مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30%.