آمال خفض أسعار الفائدة تدفع الذهب نحو الارتفاع

شكل خطاب جيروم باول الأخير في جاكسون هول تحولاً ملحوظاً في نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي - وهو التحول الذي تردد صداه في جميع الأسواق وأعاد تنشيط جاذبية الذهب.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل، مع إقراره بأن مخاطر التضخم لا تزال حقيقية - وهو توازن دقيق استقبله المتداولون بتقدير احتمال بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقع المزيد من التيسير قبل نهاية العام. وكان رد فعل الأسواق المالية سريعًا: فقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مما مهد الطريق لتحقيق مكاسب أوسع نطاقًا في الأصول.
مع ترسيخ هذا التحول، اتجه الذهب نحو الصعود. فبعد انخفاض طفيف منتصف الأسبوع إلى حوالي 3,337.95 دولارًا للأونصة وسط ارتفاع الدولار، انتعش الذهب متجاوزًا 3,390 دولارًا، مدعومًا بتوجهات حذرة.
وفقًا لبيانات رويترز، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,370.14 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة 09:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس يوم الجمعة. كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,414.90 دولارًا.
وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، إن الذهب ظل قويا قرب 3350 دولارا للأوقية، مواصلا تعافيه من نطاق أدنى، حيث استوعب المستثمرون النبرة الحمائمية التي استخدمها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.
بتقليله من مخاطر التضخم، طمأن باول الأسواق بأن مسار السياسة يميل نحو التيسير النقدي بدلاً من تجديد التشديد، وهي خلفية تدعم بطبيعة الحال موقف المعدن الأصفر. وقد تحول ميزان المخاطرة والعائد على المدى القريب لصالح الذهب. عززت تصريحات باول القناعة بأن تخفيف السياسة النقدية قادم، حتى لو كان هذا الرأي يسبق البيانات الواردة. في هذا السياق، يوفر الاحتياطي الفيدرالي المتشدد أرضيةً لارتفاع أسعار الذهب، خاصةً إذا لم تُثبت البيانات الاقتصادية تفاؤل باول.
قال محللون إن الوضع الراهن للذهب داعمٌ ومحفوفٌ بالمخاطر في آنٍ واحد. يعكس ارتفاعه الأخير تجدد الطلب على الملاذ الآمن، الذي أشعلته خطوة باول الحاسمة وتوقعات خفض أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق لا تزال حذرة. ويؤكد المحللون أن أي تحرك إضافي من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات - وليس على القرارات المسبقة - وأن القيود الهيكلية قد تمنع التيسير النقدي الحاد. وكما يحذر جيفري روتش من شركة إل بي إل فاينانشال، فإن التحولات الاقتصادية طويلة الأجل تُلقي بظلالها على التوقعات لما بعد سبتمبر.
لا يزال مسار الذهب على المدى القريب مقيدًا. يصف مراقبو السوق الأسعار بأنها تتماسك ضمن نطاق محدد، مع استبعاد حدوث اختراق فوري إلا إذا ظهرت إشارات أقوى من المؤشرات الاقتصادية أو التصريحات السياسية. ويشير المحللون إلى أن البيانات الاقتصادية الكلية الواردة - مثل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والناتج المحلي الإجمالي، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - سترسم مسار السوق مستقبلًا.
من الناحية الفنية، يتأرجح سعر الذهب بين الطموح الصعودي ومخاطر الهبوط. يرى أليكس كوبتسكيفيتش من FxPro أن حالة التماسك التي شهدها الذهب منذ أبريل/نيسان تُنذر بالسوء، مما يُشير إلى احتمالية حدوث اختراق، لكنه يُحذر من أن الظروف المُفرطة قد تُعرّض المعدن الأصفر لتصحيح حاد نحو 3000 دولار أو حتى 2200 دولار للأونصة. وفي سيناريو صعودي حاد، قد يرتفع سعر الذهب نحو 4600 دولار للأونصة إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر مرونة بشكل ملحوظ.
تأتي رؤى تكميلية من محللي المعادن الثمينة الذين يصفون إعادة تقييم جارية، ولكن دون اختراق بعد، ويُعتبر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل محوريًا. تؤكد شانتيل شيفين من كابيتالايت ريسيرش أنه على الرغم من أن الذهب لا يزال يحظى بدعم جيد، إلا أن المكاسب قد تعكس بالفعل توقعات خفض الفائدة في سبتمبر.
في غضون ذلك، تُعزز الاتجاهات الأوسع نطاقًا مرونة الذهب. وستظل مشتريات البنوك المركزية قوية في عام ٢٠٢٥، مما يُوفر دعمًا هيكليًا للسبائك يتجاوز بكثير مجرد المضاربة.
وتستمر حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايدة ــ وخاصة في الشرق الأوسط مؤخرا ــ في تعزيز الطلب على الذهب، كما تفعل حالة "إرهاق الذهب" المستمرة، والتي دفعت التدفقات إلى المعادن مثل البلاتين، والتي ارتفعت بشكل حاد هذا العام.
رغم التقلبات، يظل الذهب ركيزةً أساسيةً في المحافظ الاستثمارية. فهو لا يزال يُشكّل تحوّطًا ضد التضخم وضغوط العملة ومخاوف الديون العالمية، وركيزةً أساسيةً في ظل استمرار المخاطر الهيكلية.
إجمالاً، يبدو أن المعدن النفيس يسير على حبل مشدود: إذ يرتفع بفضل آمال تخفيف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ودعم هيكلي قوي، إلا أنه مقيد بعدم اليقين الاقتصادي وحذر الاحتياطي الفيدرالي. والنتيجة هي استقرار على المدى القريب في نطاق 3350-3400 دولار أمريكي، مع احتمالية اختراقه بناءً على الأحداث والبيانات.
يرى خبراء سوق السبائك أن تصريحات باول في جاكسون هول قد زعزعت زخم الذهب الصعودي، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مقيدًا بالحذر. "لا تزال هناك رياح مواتية هيكلية، لكن الانطلاقة الحاسمة تنتظر توجيهات أوضح من الاحتياطي الفيدرالي وبيانات جديدة. في هذه المرحلة، يمر الذهب بمرحلة استقرار متوازنة - ولن تنطلق إلا عندما يصبح السرد الكلي أكثر وضوحًا."