آمال خفض أسعار الفائدة تدفع الذهب نحو الارتفاع

قال محللون إن الوضع الراهن للذهب داعمٌ ومحفوفٌ بالمخاطر في آنٍ واحد. يعكس ارتفاعه الأخير تجدد الطلب على الملاذ الآمن، الذي أشعلته خطوة باول الحاسمة وتوقعات خفض أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق لا تزال حذرة. ويؤكد المحللون أن أي تحرك إضافي من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات - وليس على القرارات المسبقة - وأن القيود الهيكلية قد تمنع التيسير النقدي الحاد. وكما يحذر جيفري روتش من شركة إل بي إل فاينانشال، فإن التحولات الاقتصادية طويلة الأجل تُلقي بظلالها على التوقعات لما بعد سبتمبر.