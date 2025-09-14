آلاف السياح يتدفقون إلى دبي لشراء أحدث هواتف آيفون بأسعار أقل

سيسافر العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الإمارات في أو قبل يوم 19 سبتمبر للحصول على أحدث إصدارات هواتف آيفون. ووفقاً للتجار، فإنهم يتوقعون قدوم أشخاص من الهند ودول رابطة الدول المستقلة، إلى جانب وجهات أخرى، لضمان الحصول على أجهزة آيفون 17 وآيفون 17 برو ماكس وآيفون آير فور إطلاقها.
وقال محمد رازق من شركة "رايت إكزت فونز تريدينغ" في مركز العطار التجاري: "نحن نتوقع عملاء من عدة أماكن، بما في ذلك الهند ودول رابطة الدول المستقلة، سيسافرون إلى الإمارات لشراء هواتف آيفون الخاصة بهم. لدينا بالفعل ثلاث حجوزات للجهاز من عملاء خارج الدولة، ونتوقع وصول المزيد من الأشخاص بعد إطلاق الجهاز".
وكانت شركة آبل قد أعلنت في 9 سبتمبر عن الإصدارات الجديدة من آيفون 17، ونسخة برو وآير، في ما وُصف بأنه أكبر تغيير يشهده جهاز من آبل منذ ثماني سنوات. ويُعد آيفون آير أنحف جهاز طرحته الشركة على الإطلاق، حيث يجمع بين تصميم ثوري وهيكل من التيتانيوم مع أداء احترافي.
وقد فُتحت عملية الحجز المسبق للهواتف يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 4 عصراً بتوقيت الإمارات، ونفدت الطلبات خلال دقائق قليلة. وسينطلق سعر آيفون آير من 4299 درهماً في الإمارات، بينما تبدأ أسعار آيفون 17 برو من 5099 درهماً، وآيفون 17 من 4699 درهماً.
قال خبراء إن هناك عدة أسباب تجعل الأشخاص يفضلون المجيء إلى الإمارات لشراء الأجهزة. وقال محمد شريف، مالك شركة "إكستل موبايلز": "الأمر الأول هو سهولة الوصول، والأمر الآخر أن السوق الإماراتي سيتوفر به عدد أكبر من الأجهزة، ما يجعل فرص الحصول عليها أسهل قليلاً".
وأضاف أن العديد من الهنود يختارون الشراء من الإمارات رغم أن الأجهزة ستُطرح أيضاً في الهند.
وأوضح قائلاً: "توجد بعض متاجر آبل في المدن الكبرى بالهند، ولكن مع كون الإمارات تبعد مجرد رحلة طيران تستغرق أربع ساعات، يفضل الكثير من الناس القدوم إلى هنا لقضاء إجازة قصيرة والتسوق لشراء هواتفهم. كما أن الوصول إلى متاجر آبل في دبي وأبوظبي سهل هنا".
وكان خبراء قد صرحوا لـ"خليج تايمز" أن بعض المشترين مستعدون لدفع ضعف السعر للحصول على أجهزة آبل في اليوم الأول من إطلاقها. وسيبدأ تسليم الدفعة الأولى من الهواتف ابتداءً من 19 سبتمبر.
بالنسبة للوافد الهندي راهب محمد، فإن السعر هو الدافع وراء ذهابه إلى الإمارات لشراء هاتفه الجديد. وقال: "سأسافر إلى دبي في أكتوبر لأغراض متعلقة بالعمل، لذلك قررت أن أشتري آيفوني الجديد من هناك. من ناحية السعر، فإن شراءه من الإمارات أوفر بالنسبة لي. كما أني أتوقع توافر مخزون أكبر هناك، لذا حتى وإن اشتريته بعد نحو شهر من إطلاقه، فمن المرجح أن أحصل عليه في وقت أبكر مما لو طلبته في الهند".
وكان أشيش بَنجابي، الرئيس التشغيلي لشركة جاكيس براند شوب، قد صرح سابقاً بأن الإمارات سوق من المرحلة الأولى، ولذلك كان يتوقع قدوم أشخاص من الدول التي سيُطرح بها الجهاز في المرحلة الثانية لشرائه من هنا. لكنه أضاف أن الشركة ستجري إجراءات دقيقة للتأكد من البيع للعملاء الفعليين وليس للتجار.