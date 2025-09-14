آلاف السياح يتدفقون إلى دبي لشراء أحدث هواتف آيفون بأسعار أقل

بالنسبة للوافد الهندي راهب محمد، فإن السعر هو الدافع وراء ذهابه إلى الإمارات لشراء هاتفه الجديد. وقال: "سأسافر إلى دبي في أكتوبر لأغراض متعلقة بالعمل، لذلك قررت أن أشتري آيفوني الجديد من هناك. من ناحية السعر، فإن شراءه من الإمارات أوفر بالنسبة لي. كما أني أتوقع توافر مخزون أكبر هناك، لذا حتى وإن اشتريته بعد نحو شهر من إطلاقه، فمن المرجح أن أحصل عليه في وقت أبكر مما لو طلبته في الهند".