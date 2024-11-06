"آسك كوبير" لاستشارات الهجرة الكندية تتوسع إلى دبي

أسّس "كمال لالواني"، المعروف أيضاً باسم كوبير كمال، شركة "آسك كوبير" بعد رحلة شخصية مليئة بالتحديات في نظام الهجرة الكندي. وقد ساهمت تجارب كمال في فهم العقبات التي يواجهها الكثيرون عند السعي للهجرة إلى بلد جديد. ومنذ تأسيسها، قدّمت الشركة الدعم لأكثر من 10,000 عميل في تحقيق حلمهم بالاستقرار في كندا. وتتميّز "آسك كوبير" بالتزامها بتقديم توجيهات صادقة وموثوقة، وقد اكتسبت سمعة مرموقة كشركة استشارية رائدة في قضايا الهجرة الكندية، لا سيما بفضل معدل نجاحها المرتفع وتركيزها على تلبية احتياجات العملاء. ويُعزّز افتتاح المكتب في دبي الحضور العالمي للشركة، ويضعها ضمن نخبة مكاتب استشارات الهجرة المرخصة في المدينة.