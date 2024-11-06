"آسك كوبير" لاستشارات الهجرة الكندية تتوسع إلى دبي
أعلنت شركة "آسك كوبير" (ASK KUBEIR)، المتخصصة في استشارات الهجرة الكندية، عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي، لتُوسّع نطاق خدماتها وخبرتها المُمتدّة لسبع سنوات لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة.
أسّس "كمال لالواني"، المعروف أيضاً باسم كوبير كمال، شركة "آسك كوبير" بعد رحلة شخصية مليئة بالتحديات في نظام الهجرة الكندي. وقد ساهمت تجارب كمال في فهم العقبات التي يواجهها الكثيرون عند السعي للهجرة إلى بلد جديد. ومنذ تأسيسها، قدّمت الشركة الدعم لأكثر من 10,000 عميل في تحقيق حلمهم بالاستقرار في كندا. وتتميّز "آسك كوبير" بالتزامها بتقديم توجيهات صادقة وموثوقة، وقد اكتسبت سمعة مرموقة كشركة استشارية رائدة في قضايا الهجرة الكندية، لا سيما بفضل معدل نجاحها المرتفع وتركيزها على تلبية احتياجات العملاء. ويُعزّز افتتاح المكتب في دبي الحضور العالمي للشركة، ويضعها ضمن نخبة مكاتب استشارات الهجرة المرخصة في المدينة.
تُقدّم "آسك كوبير" باقة متكاملة من خدمات الهجرة، صُمّمت بعناية لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة. وتشمل هذه الخدمات: تقديم المساعدة في طلبات التأشيرة المؤقتة، وإجراءات الحصول على الإقامة الدائمة، و طلبات الجنسية، بالإضافة إلى التمثيل القانوني في الطعون المقدمة إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية. وتعتمد الشركة نهجاً شخصياً يراعي ظروف كل عميل، مُقدّمة أفضل الخيارات للهجرة، سواءً للدراسة أو العمل أو الاستثمار. ويرافق مستشاروها المرخصون العملاء في كل مرحلة من مراحل العملية، مُؤمّنين لهم التوجيه والدعم اللازمين لتخطّي تعقيدات التقديم وتقليل مخاطر التأخير أو الرفض.
لا تقتصر خدمات "آسك كوبير" على عروضها العامة، بل تمتد لتشمل فئات محددة باحتياجات خاصة، مثل الطلاب الذين يريدون مواصلة تعليمهم العالي في كندا، والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين يبحثون عن فرص جديدة، والمرشحين الناطقين بالفرنسية الذين يحتاجون إلى دعم متخصص، ورواد الأعمال الحريصين على توسيع مشاريعهم التجارية. وتُدرك "آسك كوبير" التحديات الفريدة التي تواجه كل فئة، لذا تُقدّم خدمات مُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، مما يضمن نهجاً شخصياً يُعزّز فرص نجاحهم.
وقال متحدث باسم "آسك كوبير": "يسرّنا إطلاق فرع "آسك كوبير" في دبي وتقديم خدماتنا الموثوقة للراغبين في الهجرة إلى كندا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمثّل مهمتنا في تبسيط عملية الهجرة وجعلها شفافة قدر الإمكان لعملائنا، فنحن نؤمن بأهمية تقديم المشورة الصادقة والمُخصّصة التي تُمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات واعية." وأضاف: "يلتزم فريقنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمة، ونحن متحمسون لمشاركة خبرتنا مع مجتمع دبي."
بالإضافة إلى ذلك، تُنظّم "آسك كوبير" ورش عمل وجلسات إعلامية لتزويد المهاجرين المحتملين بمعلومات وافية حول عملية الهجرة إلى كندا. وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صائبة بشأن مستقبلهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة.