"آسام" تتطلع إلى تكرار نجاح دبي في التحول الاقتصادي
النجاح المذهل الذي حققته دبي في التحول من بلدة صحراوية هادئة إلى مدينة كبرى صاخبة في أقل من ثلاثة عقود من الزمن يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
والآن جاء دور "ولاية آسام"، وهي ولاية غير متطورة نسبياً تقع في شمال شرق الهند، لتقتدي بدبي.
تشتهر ولاية آسام بالشاي وحيوانات وحيد القرن، وقد خرجت من ظل التمردات التي استمرت لعقود من الزمان والتي شلت اقتصاد الولاية. وبعد أن حققت استقراراً كبيراً، تتوق الولاية الآن إلى الرخاء.
وتدعم وحدة أشباه الموصلات التابعة لشركة تاتا إلكترونيكس والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي تم الإعلان عنها مؤخراً في جاغيروود عزمها على إطلاق المزيد من مشاريع الاستثمار والسياحة الطموحة.
قام بيمال بوراه، وزير الصناعة والتجارة والمؤسسات العامة والشؤون الثقافية في ولاية آسام، مؤخراً بقيادة وفد رفيع المستوى إلى دبي كجزء من خططهم للترويج لولاية آسام وجذب المستثمرين العالميين.
كما قام الوزير، برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين، بزيارة المقر الرئيسي لشركة موانئ دبي العالمية ومجموعة ترانسوورلد ودعا الشركتين العملاقتين متعددتي الجنسيات ومقرهما دبي إلى "أدفانتاج آسام 2.0"، وهي قمة استثمارية عالمية ستعقد في جواهاتي يومي 25 و26 فبراير.
وستقوم وفود من ولاية آسام بالعديد من المحطات حول العالم، على أمل جذب اللاعبين العالميين إلى القمة رفيعة المستوى في جواهاتي حيث تهدف الحكومة إلى جعل آسام واحدة من أكبر خمس ولايات في الهند.
ويقول بوراه إن دبي تأتي على رأس قائمة المدن العالمية التي يمكنها مساعدة آسام في تحقيق قفزة عملاقة.
"عندما ترى دبي، فإن المنظور الكامل للعالم والطموحات البشرية يمكن أن يتغير. الأمر لا يتعلق بهذه المباني الشاهقة، بل يتعلق بالطموح والرؤية البعيدة التي ستلهم كل من يضع قدمه في هذه المدينة المذهلة"، هذا ما قاله بوراه لصحيفة خليج تايمز .
"إنها معجزة حقيقية كيف تمكنوا من تحويل هذه الصحراء إلى واحة من الفرص، لدرجة أن دبي أصبحت الآن أكبر مركز للمستثمرين العالميين، وبالطبع، أصبحت هذه المدينة الآن أكبر وجهة سياحية في العالم".
كما أشاد السياسي الهندي بقادة دولة الإمارات العربية المتحدة على رؤيتهم وفلسفتهم الشاملة.
وأضاف "لدينا الكثير لنتعلمه من دبي وقيادتها العظيمة. الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالعقلية التي تعد أكبر أصول الإنسان. ودبي هي أفضل مثال على ذلك".
"ترحب دبي بالعالم أجمع وتسمح لكل دولة بأن تكون جزءاً من قصة نجاحها. ترى العديد من الدول لديها استثمارات ومشاريع هنا، وقد بنت دبي هذا النظام بشكل جيد للغاية لاصطحاب الجميع على طول الطريق إلى العظمة."
في هذه الأثناء، أعرب سيدين عباسي، السكرتير الخاص لحكومة ولاية آسام، عن تفاؤله بأن تلعب دبي دوراً كبيراً في آسام، التي تأمل في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى جنوب شرق آسيا.
وقال عباسي "لقد قمنا بزيارة مكاتبهم دي بي وورلد ترانس وورلد جروب هنا لدعوتهم إلى أدفانتاج آسام. كانت استجابتهم رائعة وأظهروا اهتماماً كبيراً بمشاريعنا".
تبدي شركة ترانسوورلد اهتمامها بالطيران المدني والإصلاح والصيانة، وتتطلع شركة موانئ دبي العالمية إلى ولاية آسام كمركز لوجستي.
"نحن مهتمون جداً بجلب شركات مثل هذه إلى آسام نظراً لمكانتها كما أنها ستجذب أيضاً لاعبين عالميين آخرين. ولهذا السبب كنا حريصين جداً على الاستثمار في دبي لأن هذه المدينة تضم هذه الشركات الكبرى التي تبحث دائماً عن فرص للاستثمار".
في الآونة الأخيرة، حصلت ولاية آسام على دفعة كبيرة عندما صنفت صحيفة نيويورك تايمز الولاية في المرتبة الرابعة على قائمتها لأفضل الوجهات السياحية العالمية.
أعرب بوراه عن سعادته وقال إن هذا التقدير من شأنه أن يلهم الحكومة للعمل بجدية أكبر على قطاع السياحة. وقال: " إن مقال نيويورك تايمز هو مصدر فخر للولاية بأكملها. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يساعد قطاع السياحة في الولاية على النمو. لدينا زوار من جميع أنحاء العالم إلى منتزه كازيرانجا الوطني، لكننا نريد المزيد من السياح كل عام".
وكشف بوراه أيضاً أن حكومة آسام بقيادة هيمانتا بيسوا سارما يمكن أن تستثمر في الشباب لدعم صناعة السياحة في الولاية.
وأضاف أن "الجيل الشاب مجتهد وموهوب للغاية، وهو مبتكر ولهذا السبب يمكننا أن نرى عدداً كبيراً من الشركات الناشئة في الولاية".
"ترغب حكومتنا في إلهام الجميع للمشاركة في حملتنا السياحية لأننا لا نفكر في المنافسة على المستوى الوطني. نريد أن نكون من بين أفضل الوجهات السياحية في العالم كل عام."