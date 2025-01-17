"آسام" تتطلع إلى تكرار نجاح دبي في التحول الاقتصادي

أعرب بوراه عن سعادته وقال إن هذا التقدير من شأنه أن يلهم الحكومة للعمل بجدية أكبر على قطاع السياحة. وقال: " إن مقال نيويورك تايمز هو مصدر فخر للولاية بأكملها. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يساعد قطاع السياحة في الولاية على النمو. لدينا زوار من جميع أنحاء العالم إلى منتزه كازيرانجا الوطني، لكننا نريد المزيد من السياح كل عام".