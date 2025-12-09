"آرت أوف ليفينغ"مركز تسوق جديد في دبي

آرت أوف ليفينغ، أول وجهة تسوق في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخصصة للتصميم المنزلي المبتكر والأثاث، قد افتتح أبوابه رسميًا في دبي.
افتتح محمد علي راشد لوتاه، رئيس ومدير عام غرف دبي، المركز رسميًا. حضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء في التصميم والعقارات وأعضاء من وسائل الإعلام. تضمن الحدث جولة تعريفية تعرض المفهوم الجديد للمركز كوجهة متكاملة تعيد تعريف تجربة التسوق في عالم الديكور، بما يتماشى مع الطلب المتزايد بسرعة على الحلول السكنية المفروشة والتصاميم الفاخرة في دبي والمنطقة.
يقع على طريق أم سقيم في البرشاء 2، يمتد آرت أوف ليفينغ على مساحة تزيد عن 50,000 متر مربع عبر ثلاثة طوابق. يضم المركز مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية المتخصصة في الأثاث والديكور الداخلي والخارجي، أكثر من 50 علامة تجارية في المجموع، بما في ذلك العديد من العلامات التي تظهر لأول مرة في المنطقة. هذا يخلق فرصة استثنائية للمستهلكين والمصممين لاكتشاف اتجاهات جديدة تلبي الأذواق المتنوعة وتقدم حلولاً شاملة للعيش المعاصر.
صرح لوتاه: “تواصل دبي تعزيز قيادتها العالمية كوجهة تسوق مفضلة ومركز رئيسي لإعادة تشكيل مشهد التصميم الداخلي والابتكار في جميع القطاعات المتعلقة بأنماط الحياة الحديثة. تقف الإمارة كنموذج دولي في جذب العلامات التجارية العالمية الرائدة واستضافة مراكز البيع بالتجزئة المتخصصة والمشاريع المبتكرة التي تعكس تنوع ومرونة السوق المحلي، مع تلبية توقعات كل من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. يمثل قطاع التجزئة ركيزة أساسية ضمن النظام الاقتصادي المتكامل لدبي. في غرف دبي، نظل ملتزمين بدعم هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز الشراكات، وتوفير بيئة مثالية لنمو الأعمال، وتوسيع الفرص للشركات للوصول إلى أسواق جديدة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لدبي.”
أكد الدكتور سامر العمري، الرئيس التنفيذي والشريك في آرت أوف ليفينغ، أن المشروع هو تحقيق لرؤية طال انتظارها. أوضح أن الفكرة نشأت من حاجة حقيقية في السوق: تقريب التصميم والجودة والجمال وجعلها أكثر سهولة لأصحاب المنازل. كشفت تجربته في تجارة الأثاث عن فجوة واضحة في السوق: صالات عرض متفرقة، مسافات طويلة، وتكاليف عالية تعيق العملاء من الاستمتاع بتجربة متكاملة تمامًا. ألهم هذا تطوير نموذج يجمع كل ما يحتاجه عشاق التصميم تحت سقف واحد.
أضاف العمري أن Art of Living مصمم ليكون نظامًا بيئيًا متكاملاً حيث تتعايش العلامات التجارية والأفكار والإبداع، مما يخلق مساحة للقاء المصممين والمهندسين وأصحاب المنازل والتعاون. على الرغم من الشكوك والتحديات الأولية، أشار إلى أن الإيمان بالتعاون على المنافسة شكل أساس نجاح المشروع. اليوم، يقترب المركز من الإشغال الكامل ويضج بالطاقة وروح المجتمع، مما يمثل علامة فارقة يعتقد أنها مجرد بداية لعصر جديد سيعيد تشكيل مستقبل التصميم الداخلي في المنطقة.
تم إنشاء Art of Living لتلبية الطلب المتزايد على الأثاث الفاخر وحلول التصميم الشاملة، بما يتماشى مع السوق العقاري المزدهر في الإمارات والخليج الأوسع.
المركز يعمل بنشاط على تطوير شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين رائدين لدعم المشاريع السكنية المفروشة القادمة في جميع أنحاء البلاد. تلعب هذه الشراكات دورًا محوريًا في ترسيخ Art of Living كوجهة رئيسية للتصميم الداخلي في المنطقة، حيث توفر حلولًا جاهزة ومرنة تناسب أنماط الحياة المختلفة وتضيف قيمة إلى سوق الأثاث المتنامي.
من الناحية المعمارية، يتميز المبنى بتصميم حديث يعكس روح دبي، ويشمل خبرات عالمية في تطوير المراكز المتخصصة. تم تصميم الممرات والقاعات لدعم رحلة استكشافية سلسة، مع تخطيط دقيق لوضع العلامات التجارية لمساعدة الزوار على مقارنة المنتجات والتنقل بين الأقسام بسهولة.