"آرت أوف ليفينغ"مركز تسوق جديد في دبي

أكد الدكتور سامر العمري، الرئيس التنفيذي والشريك في آرت أوف ليفينغ، أن المشروع هو تحقيق لرؤية طال انتظارها. أوضح أن الفكرة نشأت من حاجة حقيقية في السوق: تقريب التصميم والجودة والجمال وجعلها أكثر سهولة لأصحاب المنازل. كشفت تجربته في تجارة الأثاث عن فجوة واضحة في السوق: صالات عرض متفرقة، مسافات طويلة، وتكاليف عالية تعيق العملاء من الاستمتاع بتجربة متكاملة تمامًا. ألهم هذا تطوير نموذج يجمع كل ما يحتاجه عشاق التصميم تحت سقف واحد.