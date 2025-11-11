"آرتشر" تسرّع تسليم الطائرات استعداداً لانطلاقة التاكسي الطائر في الإمارات 2026﻿

قال نيكيل غويل، الرئيس التجاري لشركة آرتشر للطيران، إن مشغل التاكسي الطائر الأمريكي آرتشر للطيران سيقوم بتسليم طائرة إضافية العام المقبل، قبل إطلاق عمليات التاكسي الجوي التجارية في الإمارات.

وتستعد آرتشر - الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) 'التاكسي الجوي' - لإطلاق خدمات التاكسي الجوي التجارية في عام 2026 بالشراكة مع أبوظبي للطيران.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر إن شهادة التاكسي الجوي ستكتمل في الربع الثالث من عام 2026.

وفي يوليو، قامت آرتشر بتحليق طائرتها ميدنايت أمام مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، كجزء من اختبارات ومرحلة التجارب في الإمارات لضمان التشغيل السلس خلال الحرارة.

قال غويل خلال المقابلة: "كان ذلك لحظة خاصة، لأنه أولاً كان أول حملة اختبار طيران لنا خارج الولايات المتحدة، وثانياً كان في قلب المدينة. ما قمنا به هو أننا واصلنا حملة اختبار الطيران هنا في المنطقة، والهدف هو الاستمرار في القيام بالرحلات، وتسليم طائرة إضافية هنا العام المقبل".

وأضاف أن اختبارات الطيران ستستمر حتى تضع آرتشر الركاب في الطائرة وتقوم في النهاية بتصديق الطائرة مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف غويل: "الأمر الكبير الآخر هو أنه مع شريكنا، أبوظبي للطيران، بدأنا الجزء التجاري من الترتيب. لذا، بدأت أبوظبي للطيران بالفعل في دفع مبالغ بالدولار الأمريكي تصل إلى سبعة أرقام. تلك المدفوعات قد تم استلامها بالفعل. في العام المقبل، سنكون قادرين على البدء في تحقيق الإيرادات للشركة".

أشار غويل إلى أن العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في الولايات المتحدة قد تقدم بشكل سريع فيما يتعلق بالتصديق.

وأضاف أن دولًا أخرى في الشرق الأوسط تتبع نهج الإمارات، حيث تجذب مشغلي التاكسي الطائر لإطلاق عملياتهم في بلدانهم.

قال غويل لصحيفة الخليج تايمز على هامش أسبوع أبوظبي للقيادة الذاتية 2025 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية يوم الاثنين: "في جميع أنحاء الشرق الأوسط، هناك اهتمام كبير بكيفية الاستفادة من العمل الذي تقوم به شركة آرتشر مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات (GCAA) وجلب هذا إلى بلداننا في المنطقة".

من المرجح أن تكون الإمارات أول دولة في العالم تطلق تجاريًا التاكسي الطائر العام المقبل.