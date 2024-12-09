"آراجين ليدر بورد" لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية

تُعد عملية تقييم نماذج اللغة العربية مُعقدة بطبيعتها، وتعتمد بشكل أساسي على نهجين رئيسيين: معايير التقييم الآلية ومعايير التقييم القائمة على التفضيلات. وبالرغم من فعالية معايير التقييم الآلية، إلا أنها غالباً ما تخفق في تقييم النتائج في العالم الحقيقي، كما يمكن التلاعب بها بسهولة، سواء عن قصد أو عن غير قصد. أما المعايير القائمة على التفضيلات، فتواجه صعوبات في إعادة إنتاج نفس النتائج، وهو أمر ضروري في أي عملية علمية، كما أنها تتأثر بالتحيزات، سواء كانت ناتجة عن تفضيلات البشر أو تفضيلات الذكاء الاصطناعي.