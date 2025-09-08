"آبل" تكشف موعد طرح وطلبات الحجز المسبق لآيفون 17 في الإمارات

تم تأكيد موعد فعالية "Awe Dropping" من آبل يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف آيفون 17. وبينما ستعلن عن المواعيد الرسمية فقط خلال الكلمة الرئيسية التي تبدأ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، إلا أن عملاق التكنولوجيا اتبع نهجًا مألوفًا لسنوات، مما يمنحنا فكرة واضحة عن موعد حصول عملاء الإمارات على الأجهزة الجديدة.
في العام الماضي، أقامت شركة أبل حفل إطلاق هاتف آيفون 16 يوم الإثنين 9 سبتمبر، مع فتح الطلبات المسبقة في ذلك اليوم الجمعة وبدء عمليات التسليم بعد أسبوع.
وإذا التزمت شركة أبل بنفس الجدول الزمني في عام 2025، فمن المقرر أن يتم فتح الطلبات المسبقة على هاتف iPhone 17 في الإمارات يوم الجمعة 12 سبتمبر، أي بعد ثلاثة أيام فقط من حدث الإطلاق.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم وتوفر الجهاز في المتاجر يوم الجمعة 19 سبتمبر. وهذا هو الوقت الذي سيبدأ فيه العملاء الذين طلبوا مسبقًا في استلام أجهزتهم، وستشهد متاجر آبل في جميع أنحاء الإمارات وخاصة فرع دبي مول - حشودًا مميزة في يوم الإطلاق.
لطالما كان متجر آبل في دبي مول من أكثر مواقع إطلاق هواتف آيفون ازدحامًا حول العالم، حيث اصطف المعجبون قبل شروق الشمس ليكونوا من أوائل من اشتروا هاتف آيفون الجديد. ومن المتوقع تكرار هذا المشهد هذا العام، خاصةً مع طرازي آيفون 17 برو وبرو ماكس.
يشير الجدول الزمني إلى أن عملاء الإمارات لن يفصلهم عن موعد إطلاق آيفون 17 سوى عشرة أيام. ويضمن طرح آبل المُبسّط بقاء الإمارات ضمن الموجة الأولى من الدول التي ستستقبل الأجهزة.
لذا إذا كنت تخطط للترقية، احفظ التواريخ:
9 سبتمبر – أعلنت شركة Apple عن iPhone 17
12 سبتمبر – بدء الطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة
19 سبتمبر - بدء عمليات التسليم والمبيعات في المتجر
وإذا كنت تتطلع إلى استلام المنتج من أحد المتاجر في دبي، فاستعد للحشود التي ستجتمع يوم الإطلاق في دبي مول ومول الإمارات.