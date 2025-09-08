"آبل" تكشف موعد طرح وطلبات الحجز المسبق لآيفون 17 في الإمارات

تم تأكيد موعد فعالية "Awe Dropping" من آبل يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف آيفون 17. وبينما ستعلن عن المواعيد الرسمية فقط خلال الكلمة الرئيسية التي تبدأ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، إلا أن عملاق التكنولوجيا اتبع نهجًا مألوفًا لسنوات، مما يمنحنا فكرة واضحة عن موعد حصول عملاء الإمارات على الأجهزة الجديدة.