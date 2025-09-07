آبل تكشف عن سلسلة آيفون 17 في حدثها العالمي المرتقب

تستعد شركة آبل لإطلاق حدثها القادم بعنوان "Awe Dropping" يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، في مقرها "آبل بارك" بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا. ويُتوقع أن يكون هذا الحدث محطة رئيسية في مسيرة الشركة، معلنًا بداية تحول أوسع في مجموعة منتجاتها من الأجهزة.
سيبدأ المؤتمر الرئيسي في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، أي الساعة 9 مساءً بتوقيت غرينيتش +4 (توقيت الإمارات).
لا تفوتوا لحظة واحدة من الحدث. البث المباشر متاح على منصات متعددة:
الموقع الرسمي لشركة Apple (apple.com)
قناة ابل على اليوتيوب
تطبيق Apple TV على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV
ستقوم صحيفة الخليج تايمز بنشر مدونة حية تتضمن جميع الإعلاناتلحظة بلحظة.
العرض الرئيسي سيتركز على سلسلة آيفون 17، والتي سيبرز فيها جهاز iPhone 17 Air الجديد كليًا، الذي يأتي بهيكل نحيف للغاية بسماكة لا تتجاوز 5.5 ملم فقط، مصنوع من مزيج التيتانيوم والألمنيوم، مع شاشة ProMotion. ورغم التصميم الأنيق، من المتوقع أن يتضمن بعض التنازلات مثل بطارية أصغر وكاميرا خلفية واحدة فقط. أما طرز iPhone 17 وiPhone 17 Pro فستشهد تحديثات كبرى، تشمل شاشات ProMotion عبر السلسلة، وكاميرا سيلفي بدقة أعلى، ونظام كاميرات Pro مُعاد تصميمه مع إمكانية تقريب بصري تصل حتى 8 مرات.
إلى جانب الهواتف، تستعد آبل أيضًا لتحديث سلسلة أجهزتها القابلة للارتداء ومنتجاتها الصوتية. من المحتمل أن يقدم Apple Watch Series 11 ميزات صحية جديدة مثل رصد اتجاهات ضغط الدم، بينما يُشاع أن Apple Watch Ultra 3 ستُضيف ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل مستقل لحالات الطوارئ والمراسلة. وفي الوقت نفسه، قد تكشف آبل أيضًا عن AirPods Pro 3 بميزات صحية متقدمة مثل مستشعرات معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى تصميم أنحف وتحسين ميزة إلغاء الضوضاء النشط عبر شريحة H3 الجديدة.