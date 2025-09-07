آبل تكشف عن سلسلة آيفون 17 في حدثها العالمي المرتقب

العرض الرئيسي سيتركز على سلسلة آيفون 17، والتي سيبرز فيها جهاز iPhone 17 Air الجديد كليًا، الذي يأتي بهيكل نحيف للغاية بسماكة لا تتجاوز 5.5 ملم فقط، مصنوع من مزيج التيتانيوم والألمنيوم، مع شاشة ProMotion. ورغم التصميم الأنيق، من المتوقع أن يتضمن بعض التنازلات مثل بطارية أصغر وكاميرا خلفية واحدة فقط. أما طرز iPhone 17 وiPhone 17 Pro فستشهد تحديثات كبرى، تشمل شاشات ProMotion عبر السلسلة، وكاميرا سيلفي بدقة أعلى، ونظام كاميرات Pro مُعاد تصميمه مع إمكانية تقريب بصري تصل حتى 8 مرات.