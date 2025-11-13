آبل تطلق"آيفون بوكيت"غداً والشراء أونلاين في الإمارات

يمكن للعملاء شراء iPhone Pocket ابتداءً من يوم الجمعة، ١٤ نوفمبر، في مواقع مختارة من متاجر أبل و apple.com في فرنسا، الصين الكبرى، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.