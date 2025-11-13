آبل تطلق"آيفون بوكيت"غداً والشراء أونلاين في الإمارات

ستطلق آبل ملحقًا جديدًا في 14 نوفمبر مصممًا لحمل آيفون. يُطلق عليه اسم آيفون بوكيت، وهو جراب هاتف محبوك ثلاثي الأبعاد بالتعاون مع دار الأزياء اليابانية إيسي مياكي.
يتميز آيفون بوكيت بهيكل مفتوح مضلع يغطي جهاز الآيفون بالكامل ويمتد لحمل المزيد من احتياجاتك اليومية. عند تمديد القماش، يمكنك رؤية ما بداخله والتحقق من شاشة الآيفون.
وفقًا لآبل، يمكن للعملاء حمل آيفون بوكيت بطرق مختلفة: حمله في اليد، ربطه بحقيبة، أو ارتداؤه على الجسم. يأتي بمجموعة مرحة من الألوان، مع توفر الحزام القصير بثمانية ألوان والحزام الطويل بثلاثة ألوان.
تم تصميم آيفون بوكيت في اليابان، واستلهم تصميمه من مفهوم 'قطعة قماش' وأعاد تفسير الفائدة اليومية لملابس العلامة التجارية الشهيرة ذات الطيات. تم تطوير وتصميم آيفون بوكيت بالتعاون الوثيق مع استوديو تصميم آبل، الذي قدم رؤى حول التصميم والإنتاج طوال العملية.
مستخدم يعرض آيفون بوكيت بلون الطاووس.
مستخدم يعرض آيفون بوكيت بلون القرفة.
آيفون بوكيت باللون الوردي مع حقيبة إيسي مياكي سوداء.
آيفون بوكيت باللون الأسود.
آيفون بوكيت باللون الليموني واليوسفي.
آيفون بوكيت باللون الأرجواني.
التوافر
iPhone Pocket هو إصدار خاص وسيتم بيعه لفترة محدودة. يتوفر التصميم ذو الحزام القصير بألوان الليمون، واليوسفي، والأرجواني، والوردي، والطاووس، والياقوت، والقرفة، والأسود؛ بينما يتوفر التصميم ذو الحزام الطويل بألوان الياقوت، والقرفة، والأسود. يباع iPhone Pocket في التصميم ذو الحزام القصير بسعر ١٤٩.٩٥ دولار، وفي التصميم ذو الحزام الطويل بسعر ٢٢٩.٩٥ دولار.
لن يتوفر iPhone Pocket في متاجر أبل الخمسة في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحد ممثلي خدمة العملاء. ومع ذلك، يمكن لعشاق iPhone طلبه عبر الإنترنت واستلامه عند زيارة الدول التي يُباع فيها رسميًا.
يمكن للعملاء شراء iPhone Pocket ابتداءً من يوم الجمعة، ١٤ نوفمبر، في مواقع مختارة من متاجر أبل و apple.com في فرنسا، الصين الكبرى، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
يمكن للعملاء مزج وتنسيق الأطوال والألوان المختلفة مع iPhone الخاص بهم.
Apple Canton Road، هونغ كونغ
Apple Ginza، طوكيو
Apple Jing’an، شنغهاي
Apple Marché Saint-Germain، باريس
Apple Myeongdong، سيول
Apple Orchard Road، سنغافورة
Apple Piazza Liberty، ميلان
Apple Regent Street، لندن
Apple SoHo، مدينة نيويورك
Apple Xinyi A13، تايبيه
تم تصميم الجيب بالتعاون مع دار الأزياء اليابانية Issey Miyake، التي صممت أيضًا الياقة المدورة لستيف جوبز عند إطلاق أول iPhone.
قال يوشيوكي مياماي، مدير التصميم في استوديو تصميم مياكي: “يتحدث تصميم iPhone Pocket عن العلاقة بين iPhone ومستخدمه، مع الأخذ في الاعتبار أن منتج Apple مصمم ليكون عالميًا في الجمالية ومتعدد الاستخدامات.”
“يستكشف iPhone Pocket مفهوم 'فرحة ارتداء الآيفون بطريقتك الخاصة.' تعكس بساطة تصميمه ما نمارسه في Issey Miyak — فكرة ترك الأشياء أقل تحديدًا للسماح بالإمكانيات والتفسير الشخصي.”
“تشارك Apple وIssey Miyak نهجًا في التصميم يحتفي بالحرفية والبساطة والبهجة”، قالت مولي أندرسون، نائب رئيس التصميم الصناعي في Apple. “هذا الجيب الإضافي الذكي يجسد تلك الأفكار ويعتبر مرافقة طبيعية لمنتجاتنا. تم تصميم لوحة ألوان iPhone Pocket عمدًا لتتناسب مع جميع نماذج وألوان الآيفون لدينا — مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تركيبتهم الشخصية. يقدم شكله المميز طريقة جديدة وجميلة لحمل الآيفون، AirPods، والأشياء اليومية المفضلة لديك.”