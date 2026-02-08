آبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد بمواصفات متطورة

قد تستعد أبل لإطلاق هاتفها الذكي الاقتصادي التالي، آيفون 17e، في وقت مبكر من هذا الشهر، وفقًا لعدد متزايد من التقارير وتسريبات سلسلة التوريد. بينما كشفت أبل عن آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون إير الجديد في أواخر عام 2025، فإن غياب آيفون 17e ترك المشترين المهتمين بالميزانية في انتظار.
كما يُتوقع إجراء تحسينات على التصميم؛ حيث تشير الشائعات إلى أن "الجزيرة الديناميكية" (Dynamic Island) ستحل محل "النتوء" (Notch)، بينما قد تتم ترقية الكاميرا الأمامية إلى مستشعر بدقة 18 ميجابكسل. وقد تضاعف سعة التخزين لتصل إلى 256 جيجابايت كخيار قياسي، وهي قفزة كبيرة عن طراز 16e الأساسي الذي كان يأتي بسعة 128 جيجابايت.
تشير الترقيات المشاعة إلى أن "آيفون 17e" قد يعالج العديد من نواقص "آيفون 16e". ومن المتوقع أن يتميز الطراز الجديد بشريحة A19 من آبل وهو نفس المعالج المستخدم في آيفون 17، وإن كان من المحتمل أن يأتي بنواة واحدة أقل في وحدة معالجة الرسومات (GPU)، اتباعاً لنهج آبل المعتاد في استخدام النسخ الأقل قوة من الشرائح لأجهزتها الموجهة للفئة الاقتصادية. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تكون مكاسب الأداء ملحوظة، خاصة في الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع إجراء تحسينات على التصميم؛ حيث تشير الشائعات إلى أن "الجزيرة الديناميكية" (Dynamic Island) ستحل محل "النتوء" (Notch)، بينما قد تتم ترقية الكاميرا الأمامية إلى مستشعر بدقة 18 ميجابكسل. وقد تضاعف سعة التخزين لتصل إلى 256 جيجابايت كخيار قياسي، وهي قفزة كبيرة عن طراز 16e الأساسي الذي كان يأتي بسعة 128 جيجابايت.
قد يكون أحد أبرز التغييرات هو إضافة دعم تقنية "ماج سيف" (MagSafe). وتشير تقارير من "The Information" و"Macworld" إلى توفر شحن لاسلكي بقدرة 25 واط عبر MagSafe، مما يحل واحدة من أكبر الشكاوى المتعلقة بـ "آيفون 16e". كما قد تتحسن قدرات الاتصال مع ترقية محتملة من مودم C1 الخاص بآبل إلى مودم C1X الأسرع والأكثر كفاءة.
أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن يبدأ "آيفون 17e" بسعر 599 دولاراً، وهو نفس سعر سابقه.
وكان هاتف "آيفون 16e" قد أُطلق بسعر 2,599 درهماً إماراتياً في دولة الإمارات. وإذا قدمت آبل هذه الترقيات بنفس السعر، فقد يصبح "آيفون 17e" خياراً ذا قيمة مغرية للمستخدمين في أسواق مثل الإمارات الذين يبحثون عن ميزات الهواتف الرائدة بتكلفة أقل.