آبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد بمواصفات متطورة

تشير الترقيات المشاعة إلى أن "آيفون 17e" قد يعالج العديد من نواقص "آيفون 16e". ومن المتوقع أن يتميز الطراز الجديد بشريحة A19 من آبل وهو نفس المعالج المستخدم في آيفون 17، وإن كان من المحتمل أن يأتي بنواة واحدة أقل في وحدة معالجة الرسومات (GPU)، اتباعاً لنهج آبل المعتاد في استخدام النسخ الأقل قوة من الشرائح لأجهزتها الموجهة للفئة الاقتصادية. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تكون مكاسب الأداء ملحوظة، خاصة في الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.